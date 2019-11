Messina, pronta la rotatoria di Giostra: a dicembre al via i lavori al viadotto Ritiro

Passare da lì, sarà davvero un po' come salire su una … Giostra. La nuova viabilità a Messina è praticamente pronta e gli automobilisti stanno prendendo le misure. Da un paio di giorni una grande rotatoria domina lo sbocco in città dello svincolo di Giostra. Operai della Toto Costruzioni stanno completando la nuova disposizione viaria in vista della grande novità di metà dicembre.

Fra un paio di settimane tutti i mezzi che transiteranno dalla tangenziale direzione Palermo-Messina, dovranno lasciare l'autostrada obbligatoriamente a Giostra, percorrere la rampa in discesa, arrivare sull'omonimo viale e riprendere l'autostrada dalla vicina rampa d'ingresso. Questo per consentire che venga smontato il viadotto Ritiro e venga, in un secondo momento, ricostruito.

