Messina, concorso per vigili urbani: in 186 superano il primo step

A ventiquattr'ore dalla preselezione, pubblicati i risultati del test. Contemporaneamente, fissata la data della seconda delle tre prove che dovranno superare i 46 agenti di polizia municipale prima della loro assunzione a Messina. Sono 186 i candidati che hanno superato il primo scoglio e ora avranno una quindicina di giorni per preparare la nuova prova scritta che avverrà al cosiddetto “aulario” dell'Università in via Pietro Castelli, alle 11.30 di lunedì 9 dicembre, con convocazione alle 9.30 per la registrazione.

Sono stati 795 i candidati che si sono presentati venerdì al dipartimento di Ingegneria, mentre erano 1212 quelli che un mese prima avevano completato la procedura per l'iscrizione.

