Via Don Blasco a Messina, slitta tutto a luglio ma aperti i primi tratti

La vedremo completata in estate, forse a luglio, la nuova via don Blasco. L'appuntamento di marzo sembra già saltato, ma intanto le prime consegne parziali sono dietro l'angolo.

Il cantiere, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, viaggia con tre forse quattro mesi di ritardo sulla strettissima tabella di marcia. La puntualità su un appalto da quasi 20 milioni di euro, in pieno centro città e su aree per anni abbandonate al loro destino, era una chimera.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE