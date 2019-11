Violenza sulle donne, a Messina presentata la "Carta dei servizi"

È già visibile sul sito della prefettura di Messina la “Carta dei servizi”, elaborata nell’ambito del protocollo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti delle donne.

Il documento è stato presentato questa mattina in prefettura nella ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne . Uno strumento pensato per le donne e per quanti si trovano ad affrontare questioni di violenza per offrire informazioni complete.

Il prefetto Maria Carmela Librizzi ha aperto l'incontro partendo dalle cifre del fenomeno a livello nazionale: «L'aumento delle vittime - dice -è uguale in Piemonte come in Sicilia, unico dato positivo e che c'è una maggiore coscienza, è aumentato il numero delle vittime che considera il fatto un reato».

«Non è la soluzione al fenomeno - aggiunge - ma costituisce un impegno perché non possiamo rimanere inerti di fronte ad un fenomeno con questi numeri». Sul lavoro svolto finora sono poi intervenuti il procuratore aggiunto Giovannella Scaminaci, l'assessore Alessandra Calafiore, Adele Lo Presti dell'Asp, Maria Angela Caponetti per la città metropolitana.

L'incontro è stato aperto e concluso dalle poesie di Alda Merini recitate da Mariannae Alessandra due alunne dell'associazione DonnArchè dell'istituto Caio Duillio che sono state accompagnate dalla professoressa Daniela Mangano.

