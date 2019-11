Blu Jet, lavoratori di nuovo in sciopero: domani un sit in

Scatta dalle 21 di oggi, e proseguirà per 24 ore fino alle 21 di giovedì 28, l’astensione dal servizio dei marittimi della società Blu Jet di Rete Ferroviaria Italiana che espleta il collegamento veloce tra le sponde dello stretto di Messina.

Nelle due precedenti azioni dello sciopero indetto da Filt Cgil e UIltrasporti le percentuali di adesione sono state di oltre il 90% per una vertenza considerata "di fondamentale importanza per l’area dello stretto e per l’Intera galassia del Gruppo FS" con la rivendicazione degli oltre 80 lavoratori Blu Jet del contratto delle attività ferroviarie.

Giovedì mattina la protesta si concentrerà in un sit in che vedrà i lavoratori manifestare a partire dalle 10 presso la sede dell’Ispettorato del lavoro di Messina in via Giordano Bruno, dove si chiederà l’intervento dell’ente a tutela dei diritti dei lavoratori al fine di evitare un pericoloso dumping contrattuale all’interno del Gruppo Fs.

