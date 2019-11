Cordoni ombelicali “spariti”, beffate anche mamme messinesi

Ha sollevato una serie di interrogativi la vicenda di una società svizzera, la Cryo Save Italia a cui alcuni madri e padri avevano affidato il cordone ombelicale dopo il parto per estrarre le cellule staminali.

Dopo il fallimento della società, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, questi genitori non sanno più dove si trovano e come sono conservati i campioni di cordone ombelicale. Nel frattempo a rilevare la società è subentrata un'azienda che si trova in Polonia. Tra le migliaia di persone che in tutta Italia sarebbero interessate a questa vicenda c'è anche un gruppo di mamme di Messina e provincia che ultimamente hanno deciso di rivolgersi ad una associazione di consumatori per trovare risposte.

