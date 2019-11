Messina, frana sulla strada che collega San Michele a Portella: al via i lavori di consolidamento

Al via i lavori per mettere in sicurezza la zona della frana che si è verificata nei giorni scorsi lungo la strada San Michele-Portella, a Messina.

L'area era già stata colpita precedentemente da un altro evento franoso, del quale è stato avviato l’iter finalizzato alla sistemazione.

Adesso arrivano le rassicurazione dell’assessore comunale alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli: "La cittadinanza che sono in corso le operazioni di ripristino e messa in sicurezza di tutta l’area circostante il fronte di frana. I tempi per lo svolgimento dei lavori si protrarranno presumibilmente fino alla giornata di domani, alla scopo di consentire alla ditta incaricata dalla Protezione Civile la realizzazione di tutti gli interventi riguardanti la rimozione dei pericoli dovuti alla presenza delle alberature instabili".

E ancora: "Desidero ringraziare la ditta intervenuta, il personale della Protezione Civile e del Corpo di Polizia municipale, nonché la MessinaServizi Bene Comune spa, che hanno operato in prosecuzione al prezioso lavoro effettuato dai vigili del fuoco. Per tale motivo ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi subìti a seguito dell’evento accaduto, del quale sono in corso di approfondimento le ricerche delle eventuali cause".

