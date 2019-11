Messina, il Gran Camposanto resterà chiuso tutti i mercoledì

Ci sarà un giorno della settimana in cui anche il Gran Camposanto resterà chiuso. Il principale cimitero della città di Messina, il secondo per grandezza in Italia fra quelli monumentali, dalla prossima settimana il mercoledì terrà chiuse le porte ai visitatori.

Una novità assoluta per i programmi a cui sono abituati i messinesi, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, che hanno sempre avuto a disposizione tutti e 365 giorni dell'anno per poter andare a portare un fiore sulla tomba dei cari. Alla base della decisione c'è il riordino degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

