Investe un cane a Santa Teresa di Riva e lo uccide, denunciato un 45enne di Messina

Ha investito un cane mentre era al volante del proprio mezzo sul lungomare di Santa Teresa di Riva, uccidendolo e fuggendo via senza sincerarsi delle condizioni della bestiola, che purtroppo non ha avuto scampo.

Autore del gesto sarebbe l'autista di un autocompattatore dell’Ato Me4 rifiuti (società che non effettua il servizio a Santa Teresa), 45enne di Messina, rintracciato dai carabinieri della locale Stazione e convocato in caserma, dove è stato denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per l’uccisione dell’animale, reato punito dal Codice penale.

A sporgere denuncia è stato il proprietario del cane, V. D. B., giovane di Furci Siculo, da poco trasferitosi in un’abitazione del quartiere Portosalvo di Santa Teresa da dove martedì mattina il suo bassotto, di nome Moko, è fuggito raggiungendo il lungomare all’altezza dell’incrocio di via Torrente Portosalvo.

