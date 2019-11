Corruzione all'Anas di Catania, tangenti per i lavori nelle strade: 9 arresti

Nove persone sono state arrestate da militari del nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di finanza di Catania: sei sono finite in carcere, tre ai domiciliari indagate, in concorso, per corruzione perpetrata nell’esecuzione di lavori di rifacimento delle strade.

Si tratta della terza trance dell’inchiesta 'Buche d’Oro' sui lavori di rifacimento delle strade della Sicilia orientale affidati all’Anas che ha visto coinvolti dei funzionari.

"BUCHE D'ORO" Corruzione sui lavori di rifacimento delle strade in Sicilia: arrestati funzionari dell'Anas e imprenditori

In questa fase gli investigatori delle fiamme gialle hanno scoperto che le mazzette ruotavano anche attorno alla sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde lungo le medesime arterie stradali. Nelle due fasi precedenti delle indagini scattate il 20 settembre e il 18 ottobre sono state emesse nove misure restrittive relative al controllo di appalti per milioni di euro.

Figura anche un imprenditore napoletano, A.P., di 50 anni, tra i destinatari delle misure cautelari emesse dal gip di Catania Anna Maria Cristaldi nell’ambito dell’inchiesta della procura catanese per corruzione sull'esecuzione di lavori di rifacimento delle strade affidati dal locale compartimento dell’Anas, nella sostituzione di barriere incidentate e nella manutenzione delle opere in verde.

All’imprenditore, difeso dall’avvocato Rosario Pagliuca, viene contestato il reato di corruzione. La misura cautelare del carcere gli è stata notificata all’alba dalla Guardia di Finanza di Caserta. L’imprenditore è stato condotto nel carcere napoletano di Poggioreale.

