Sequestrata a Terme Vigliatore un'area lottizzata abusivamente

I carabinieri di Terme Vigliatore hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili di concorso in lottizzazione abusiva di terreni per scopo edilizio.

Le indagini hanno permesso di sequestrare un terreno di cinque mila metri quadri, lottizzato abusivamente per scopi edificatori e frazionato in ventidue lotti successivamente venduti. I lotti, per caratteristiche e destinazione agricola originaria, non presentavano le qualità necessarie per finalità diverse da quelle di origine.

