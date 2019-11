In fila all'Ufficio tributi di Messina tra accertamenti e cartelle “pazze”

Le sorprese di questi giorni non sono solo quelle riservate dal “Black friday”, ma anche quelle che la cassetta della posta ha riservato ai messinesi, dove sono comparse decine di migliaia di lettere inviate dall'Ufficio tributi.

Ci sono quelle della terza rata della Tari, il conguaglio, che scadrà il 10 dicembre, e poi ci sono ventimila accertamenti dei pagamenti dell'Imu e della Tasi 2014.

È infatti partito il secondo accertamento massivo da parte del Comune per i tributi in scadenza di “prescrizione” (dopo il quinto anno non possono più essere richiesti), dopo quello del Natale scorso per l'Imu.

