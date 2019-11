Incidente per un operaio dell'Atm di Messina, ferito durante la riparazione di un mezzo

Incidente sul lavoro fortunatamente senza gravi conseguenze, stamani, all’Atm di Messina. Intorno alle 9, un operaio manutentore si è ferito mentre era intento a riparare un autobus nell’officina di via La Farina.

Secondo una prima ricostruzione, il meccanismo automatico che avrebbe dovuto sollevare il mezzo pesante ha avuto un guasto e l’uomo sarebbe rimasto incastrato. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare l’uomo e mettere in sicurezza il bus. Il lavoratore è stato trasportato al Policlinico. Si è ferito a un braccio.

"Il primo pensiero di Filt Cgil e UIltrasporti - affermano i due sindacati in una nota - va alle condizioni di salute del lavoratore che fortunatamente non sembrano destare preoccupazioni e a cui ci stringiamo assicurando ogni forma di assistenza e vicinanza. Ancora un incidente del lavoro colpisce Messina, un anno nero quello che si sta concludendo - dichiarano Filt Cgil e UIltrasporti - siamo certi che i fatti e le circostanze dell’incidente avvenuto oggi in Atm andranno accertate dagli organi competenti al fine di verificare le condizioni complessive in cui i lavoratori giornalmente operano e garantirne adeguati standard di sicurezza e in questo senso come sempre vigileremo".

