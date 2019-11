Rifiuti a Messina, è arrivata la proroga per gli impianti

Una riunione fiume durata ore per far uscire il territorio reggino dall'emergenza rifiuti. I tecnici della Regione ieri si sono confrontati con i rappresentanti del Comune e della Città Metropolitana. Sul tappeto la gestione degli impianti, che continueranno ad operare.

La proroga ad Ecologia Oggi, la società che gestisce le strutture di trattamento di Sambatello, Gioia Tauro e Siderno arrivava in scadenza oggi. Ma nonostante il clima di incertezza che percorre tutta la filiera, si è deciso di proseguire. Ancora non si sa bene per quanto.

