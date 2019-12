Incidente sul lungomare di Santa Teresa di Riva, auto finisce su una vettura in sosta: due feriti

Incidente nella notte sul lungomare di Santa Teresa di Riva, poco prima delle 6 un'auto, una Fiat 600 guidata da un uomo originario di Casalvecchio si è scontrata contro un'auto in sosta, una Peugeot 208.

Un urto violento, tanto da far ruotare l'auto in sosta e spostarla di qualche metro. L'auto in marcia, invece, con 4 giovani a bordo, è andata a finire sul marciapiede. Due persone sono rimaste ferite, ma non maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale San Vincenzo di Taormina e al Policlinico di Messina. Sul posto anche i carabinieri.

