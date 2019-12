Natale a Messina, piazze pronte ad accendersi: un grande albero e il "villaggio" a piazza Cairoli

Le piazze del Natale di Messina sono pronte ad accendersi. Da piazza Cairoli al Duomo, da Villa Dante a via dei Mille, in città è un susseguirsi di iniziative chiamate a dare una nuova luce, almeno per un mese, a Messina. Privati e pubblico a braccetto per animare i luoghi più aggreganti e magari provare ad attrarre qualche turista in più del solito in città.

Sono partiti i lavori di installazione del grande villaggio che sarà realizzato a piazza Cairoli. L'associazione “MessinaInCentro” oggi presenterà i particolari del ricco programma. Un albero da coltivazione di 13 metri, cresciuto in Ungheria, darà il benvenuto a chi si troverà nei pressi della piazza.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE