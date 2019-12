Incidente mortale a Palermo, anziano travolto e ucciso da una moto

Incidente mortale in serata a Palermo. Un uomo, Vincenzo Lo Piccolo di 74 anni, è deceduto dopo essere stat investito da una moto. L'anziano stava passeggiando con il cane in via Pitrè all’altezza della cittadella della polizia quando è stato travolto fatalmente.

È stato trasportato all’ospedale Ingrassia, dove è arrivato già senza vita. Il motociclista si trova invece ricoverato all’ospedale Civico. Nell’incidente è stato investito anche il cane.

