Doppia fila e niente revisione, blitz dei vigili in corso Cavour: pioggia di multe a Messina

Sono quattro gli agenti della Polizia municipale di Messina, con il coordinamento del commissario Daniele Lo Presti, intervenuti oggi in corso Cavour.

Al termine dei servizi sono stati emessi 33 verbali per violazione a norme del codice della strada, un verbale per omessa revisione, uno per mancanza cinture di sicurezza, due per mancanza documenti di circolazione e ben 29 per divieti di sosta vari (scivolo invalidi, intersezione, doppia fila , carico scarico). Infine sono stati rimossi sei veicoli.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE