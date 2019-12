Isola pedonale, spettacoli e pista di pattinaggio: ecco come sarà il Natale a Messina

Con 8 voti favorevoli, 3 astenuti e due contrari, la prima commissione, presidente Libero Gioveni, ha approvato la realizzazione dell’isola pedonale natalizia in via dei Mille a Messina. Non è d’accordo una parte del centrodestra che avrebbe preferito che venisse realizzata in viale San Martino, ma ha detto l’assessore Dafne Musolino “nessuna associazione o gruppo di negozianti ci ha chiesto di fare un’isola lì". Adesso toccherà al consiglio comunale, forse oggi stesso, decidere in maniera definitiva. L’apertura sarebbe prevista per il prossimo fine settimana.

Intanto, è stato presentato il programma del Natale 2019 di Messina Incentro, l’associazione che si occupa di iniziative a Piazza Cairoli. Nel programma, che scatterà il 5 dicembre, molte attrazioni per i messinesi e i turisti.

L’inaugurazione con un villaggio del cibo, la pista di pattinaggio su ghiaccio e l’area giochi. Sabato invece l’accensione del grande albero donato da Caffè Barbera con una straordinaria nevicata sulla piazza. Particolarmente attesa l’installazione del giardino di Gucci e che sarà lungo 60 metri e largo 25. Piazza Cairoli sarà uno dei luoghi cittadini in cui si potrà vivere un Natale speciale a Messina.

© Riproduzione riservata