Messina, ancora un crollo dalla palazzina ex Samar sul tratto del litorale di Contesse Unrra

Ancora un crollo dalla palazzina ex Samar sul tratto del litorale di Contesse Unrra a Messina, ormai bersaglio delle mareggiate. A segnalarlo per primo è ancora una volta l'ex consigliere Ciccio Gallo.

E' corsa contro il tempo per intervenire e rimuovere gli ingenti materiali edili prima che finiscano in mare. Venerdì - rende noto l'assessore Minutoli - si terrà la riunione decisiva e a quanto pare dovrebbe essere il Comune ad intervenire sul demanio in sostituzione della Regione.

L'intervento da realizzare ha un costo stimato di circa 300.000 euro.

