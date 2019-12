Messina, scatta oggi l'isola pedonale natalizia ma manca ancora la segnaletica con i divieti

E Natale sia. Oggi partono a Messina le prime iniziative dicembrine e anche la preparazione di molte altre “piazze” entra nel vivo.

Da stamattina chiuse anche le strade che riguardano l’isola di via dei Mille. La disposizione di Palazzo Zanca - si legge sulla Gazzetta del Sud in edicola - prevede che la pedonalizzazione scatti da oggi e sino al 6 gennaio ma stamattina non è esclusa una situazione ibrida di circolazione e parcheggi.

Infatti sino a ieri pomeriggio, nessun cartello che indicasse la chiusura della strada, e quindi lo sgombero dei mezzi posteggiati, era stato affisso e questo potrebbe far slittare di qualche ora il concreto avvio dell’isola.

Domenica alle 19, presente il sindaco Cateno De Luca, sarà inaugurata l’isola pedonale. Le strade interessate dal provvedimento sono la via dei Mille, tra le vie Cannizzaro e Santa Cecilia, anche se sarà consentito l’attraversamento in corrispondenza degli incroci con le vie Maddalena, Camiciotti, Manara e Bixio. E poi una porzione del viale San Martino, quella più vicina a piazza Cairoli che è isola di fatto da tempo.

