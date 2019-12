Porto di Tremestieri, 9 mesi di ritardo nell'opera pubblica più importante di Messina

Nove mesi di ritardo sul ruolino di marcia. Il porto di Tremestieri non potrà essere consegnato nei tempi previsti ( marzo 2021) perché una serie di imprevisti hanno costretto il cantiere ad una serie di varianti e nuove valutazioni rispetto al progetto originale.

«In merito ai ritardi sulla tabella di marcia - ha detto il vicesindaco Salvatore Mondello - se sono derivanti da problemi tecnici indubbiamente non possono essere preoccupanti, va da sé che l’intenzione è quella di risolvere le problematiche e completare le opere nei tempi dovuti».

«Ma così come è stato spiegato dal direttore dei lavori, dal Rup ed anche dall’impresa, gli imprevisti nati ovviamente non erano ipotizzabili all’atto della progettazione - prosegue Mondello -. Pertanto mi interessa che l’opera venga realizzata al meglio e che sia funzionale proprio per risolvere l’annosa questione che riguarda Messina. Ritengo che l’obiettivo più importante sia quello di utilizzare il porto di Tremestieri a pieno regime e quindi liberare la città dai tir».

Porto di Tremestieri a Messina, 9 mesi di ritardo

© Riproduzione riservata