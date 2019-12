Lavori stradali, fiere e raccolta rifiuti: divieti e limitazioni nelle vie di Messina

Da domani al prossimo sabato 14 dicembre, il Comune di Messina ha disposto delle limitazioni viarie in varie zone della città.

Da lunedì 9 a giovedì 12 è vietato il transito alle auto in via San Corrado, divieto imposto solo ai non residenti. Per consentire di rifare l'asfalto.

Sarà svolto un miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’autostrada A20 Messina-Palermo, precisamente all’intersezione tra viale Giostra e le rampe dello svincolo autostradale. Istituiti anche la circolazione rotativa; limiti massimi di velocità e obbligo di dare precedenza nelle corsie di scorrimento.

Da lunedì 9 a sabato 21 sono previste delle limitazioni varie in largo Minutoli per consentire le attività di commercio nell’ambito della manifestazione “Sapori d’autunno”.

Nelle fasce orarie 10-15 e 19-23. Il divieto non sarà in vigore venerdì 20 dicembre, a causa della cerimonia di consegna simbolica delle “Chiavi della città” al comando della brigata meccanizzata Aosta.

Ancora lunedì 9 dalle 9 alle 13, saranno vietati la sosta ed il transito ai non residenti in via Setaioli. Precisamente nei tratti compresi tra le vie Gordiano e Osservatorio; via Elenuccia e Gordiano. Per la sostituzione delle lampadine.

Infine il dipartimento Mobilità Urbana ha disposto i divieti di sosta per sabato 7 dicembre, in modo da facilitare la raccolta di materiali ingombranti, nella fascia da mezzanotte alle 18. I divieti interesseranno il Villaggio Cep; largo Seggiola e via Primo Palazzo.

© Riproduzione riservata