Messinaservizi, è scontro sui netturbini: Lombardo scrive al Centro per l'impiego

Se non è una resa dei conti, poco ci manca. Messinaservizi lancia un chiaro segnale al Centro per l'impiego inviando una lettera a firma del presidente Lombardo: "Avevamo chiesto al Centro per l’impiego di Messina la selezione per 100 operatori ecologici da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di dodici mesi, previa verifica di una serie di requisiti di ammissione alla selezione stessa. Pertanto per queste verifiche è necessario avere certezza che sono state fatte”.

“Visto quanto pubblicato in allegato all’avviso di selezione, si chiede, ai fini della verifica del requisito di cui al punto n. 7 della richiesta di avviamento prot. n. 9237/2019, se è stato richiesto ai partecipanti di produrre i certificati del Casellario Giudiziale, o di rendere una dichiarazione di autocertificazione. Allo stesso modo, se risulta che sia stata richiesta la produzione della certificazione attestante la idoneità fisico e psico-attitudinale all’impiego che costituisce oggetto del requisito n. 11 della richiesta di selezione".

Infine la richiesta di chiarimenti: "Chiediamo quindi di attestare l’avvenuta verifica – ove effettivamente eseguita – del possesso in capo alle persone che hanno partecipato alla selezione di tutti i requisiti richiesti, con la nostra nota con attestazione altresì della avvenuta verifica della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei soggetti che sono stati utilmente collocati negli elenchi trasmessi con nota prot. 59407 del 3/12/2019. In assenza di tale attestazione, sarà il Centro dell’impiego ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi violazione delle disposizioni vigenti e di qualsiasi errore nella collocazione in graduatoria dei soggetti ammessi, con preavviso di rivalsa di qualsiasi azione giudiziaria e domanda risarcitoria che verrà avanzata nei confronti della Società”.

