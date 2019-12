È di quattro feriti il primo bilancio di un incidente avvenuto tra un camion e un'auto sull'A20 Palermo-Messina. In una galleria in prossimità dello svincolo di Patti, i due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

