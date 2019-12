Giardini Naxos contro la plastica, dal Comune borracce in alluminio agli studenti

Giardini Naxos è un Comune "plastic free". Per sensibilizzare le nuove generazioni, il Consiglio comunale distribuirà una borraccia in alluminio agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Giardini Naxos. L’iniziativa, promossa dal presidente del Consiglio comunale Danilo Bevacqua, ha ricevuto il via libera del sindaco Nello Lo Turco, procedendo poi all'acquisto di 740 borracce.

“Il 15 marzo scorso, in occasione dello Sciopero globale per il clima al Corteo di Milano c’erano 50 mila studenti e una miriade di cartelli contro l’inquinamento del pianeta, contro i modelli di consumo irrazionali e contro l’invasione della plastica”, ha dichiarato Bevacqua.

“Un segnale a favore dell’ambiente – ha concluso Bevacqua – quello della riduzione delle bottigliette di plastica a partire dall’educazione tra i banchi di scuola. Lo borracce di alluminio sono igieniche, riusabili, riducono l’uso della plastica ed al contempo promuovono l’uso dell’acqua pubblica”.

