Pozzo Ritiro di Messina, analisi dell'acqua ok: ma non si potrà ancora bere

Sì all'uso sanitario, ma l'acqua non si può ancora bere. Le analisi sull'acqua torbida del pozzo Ritiro di Messina hanno dato infatti un primo esito 'negativo' dei valori. Le campionature hanno in sostanza escluso fattori inquinanti.

In attesa di ricevere anche gli esiti delle analisi più complete, "quelli che richiedono il decorso di 48 ore dalle campionature che oggi sono state effettuate sull'acqua in uscita, ormai 'limpida'", si autorizza quindi l'utilizzo solo per usi sanitari ma non potabili dell'acqua, "sino a diversa comunicazione".

Le zone interessate sono San Michele, Reginella, gli abitati di Ritiro, le zone alte di via Palermo e viale Giostra, i villaggi di Castanea e delle Masse.

