Messina, è morto il giornalista e scrittore Ubaldo Smeriglio: aveva 52 anni

È morto stamattina a Messina il giornalista Ubaldo Smeriglio. Aveva 52 anni, l'ultimo dei quali segnato da un tumore che non gli ha dato scampo. Ci ha lasciato il pezzo che non avremmo mai voluto scrivere, perché nel ricordo c'è anche la rassegnazione che ti appare inaccettabile, ingiusta, cinica. E allora questo pezzo avrebbe dovuto scriverlo lui.

"Non forzare la realtà" ripeteva. Che non era disincanto ma profondo rispetto, al quale si univano passione e curiosità. Ma soprattutto capacità di raccontare davanti a una macchina per scrivere, a un computer, alle tante notti di parole. E pazienza se la mattina ti faceva disperare prima di aprire gli occhi.

Ubaldo era un uomo di qualità, i suoi pezzi di cronaca nera e giudiziaria, prima con il settimanale L'Isola (di cui è stato anche direttore responsabile) e poi con il Corriere del Mezzogiorno, scavavano solchi, aprivano scenari, indicavano le piste giuste. È stato anche prezioso collaboratore di Gazzetta del Sud. Ma più che un inseguimento era un ragionare, proprio perché amava accarezzare la realtà, non cavalcarla o calpestarla. E su questa scia aveva scritto romanzi che univano Hemingway e Garcia Marquez, i suoi autori preferiti, in una narrazione immaginifica che danzava attorno alla vita per renderla più bella.

Anche nella sua ultima esperienza professionale aveva seguito questo impulso, creando "onde sonore", itinerario artistico e musicale sulle navi che ogni giorno collegano Sicilia e Calabria. Era ricerca di un senso estetico che aveva radici nel più profondo senso della giustizia, anima del suo indomabile spirito giornalistico.

Alla famiglia l'abbraccio della Gazzetta del Sud. I funerali domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Gesù a Provinciale, Messina.

