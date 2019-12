Messina, verso la demolizione delle Case D’Arrigo: la graduatoria per le nuove assegnazioni

Un passo necessario per arrivare allo sbaraccamento e alla consegna delle nuove abitazioni alle famiglie delle Case D'Arrigo. È stata approvata e pubblicata sul sito istituzionale del Comune, alla sezione A.ris.Me, Agenzia per il Risanamento, la graduatoria provvisoria dei nuclei familiari residenti all'interno dell'ambito di risanamento “D”, in via Salandra, lì dove devono essere abbattute quelle case per consentire di andare avanti con i lavori all'impresa che sta realizzando la nuova via Don Blasco.

Gli interessati, entro le 13 di giovedì prossimo, potranno produrre memorie o documenti per l'eventuale rettifica di errori. Successivamente - come sottolinea il presidente Marcello Scurria -, previa approvazione della graduatoria definitiva, si procederà all'assegnazione degli alloggi.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE