Il concorso per i vigili a Messina è regolare, nessuna anomalia nella selezione precedente

L'appuntamento è per le 9.30 di stamattina all'aulario universitario di via Pietro Castelli a Messina. Ci saranno i 186 candidati che hanno superato la preselezione del mese scorso al dipartimento di Ingegneria, dove invece si presentarono in 795. In palio uno dei 46 posti per agente di polizia municipale che il Comune ha bandito con i fondi del decreto sicurezza.

Nessun posticipo dell'appuntamento con questa prova scritta, dopo il ricorso presentato da nove candidati, tutti della provincia jonica, che hanno chiesto, con un'istanza molto circostanziata, alla commissione giudicante di bloccare il test e di annullare la preselezione.

