In fila dall'alba per cambiare il medico: proteste e tensione all'Asp di Messina

File interminabili dall'alba, proteste e accenni di rissa, utenti trattati come numeri e non come persone.

Tutto questo davanti agli sportelli dell'Asp di Messina per le procedure di cambio del medico di famiglia. Un cittadino si è rivolto al sindaco e Cateno De Luca ha scritto immediatamente al direttore dell'azienda sanitaria, Paolo La Paglia.

"Le avevo accennato che mi erano pervenute numerose segnalazioni per la fila interminabile che gli utenti sono costretti a fare per l’assegnazione o per il cambio del medico di famiglia. Stamattina la situazione appare ancora più drammatica ecco la fila alle 6. Questo il messaggio che mi è pervenuto un'ora fa da un mio amico: 'Ciao Cateno, all'Asp di Messina, situazione da terzo mondo per la scelta del medico, la fila inizia già dalle 4,30-5 di mattina e danno al max 50 numeri e spesso bisogna fare la fila 2 volte! Paradosso, il portale è bloccato da tempo! Inoltre, ci sono mattinate dove gli uffici aprono alle 8,40-8,45. Questa è la situazione alle 6,45, debbo scegliere il medico, mi dicono ancora di aspettare , per il pomeriggio la fila inizia già dalle 12 e danno solo 20 numeri'".

Una situazione insostenibile, che crea anche tensioni tra i cittadini in fila ed è dovuto intervenire anche un poliziotto in borghese per ristabilire la calma.

