Movida a Messina, carabinieri in campo nel fine settimana: 13 denunce, decine di auto rimosse

Movida messinese nel mirino. Il bilancio è di tredici denunce e quattordici contravvenzioni da parte dei carabinieri, che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo per i locali.

Una operazione dei militari del comando provinciale che ha impiegato personale del Nucleo Radiomobile e delle compagnie Messina Centro e Messina Sud.

Nel dettaglio, nel corso dei controlli, sono stati denunciati un 34enne e un 61enne, per guida in stato di ebrezza. Un 17enne, un 35enne e un 49enne sono stati deferiti in stato di libertà perché sorpresi alla guida senza patente.

Denuncia anche per un ragazzo di 16 anni e uno di 28 che si sono rifiutati di sottoporsi ai controlli sull’uso di droga. Avevano entrambi un coltello potenzialmente pericoloso in tasca un 22enne e un 29enne, anche loro denunciati. Così come altre quattro persone, fra i 22 e in 35 anni, accusati di molestia per musica ad alto volume.

Altre 12 persone, di età compresa tra 15 e 40 anni, sono state segnalate alla prefettura, come assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish, cocaina e crack, detenute per uso personale, con il sequestro di 25 grammi complessivi di droga.

I carabinieri hanno inoltre controllato 54 veicoli e 89 persone, con oltre 30 verifiche effettuate con etilometro. Sono state contestate infrazioni al Codice della Strada di cui 7 aventi rilevanza penale e 9 amministrativa (per mancanza di copertura assicurativa). Sono stati inoltre rimossi 24 auto in doppia fila o divieto di sosta.

Sono sottoposti a sequestro 3 veicoli e sono state ritirate, in vista della successiva sospensione, 4 patenti.

