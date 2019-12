Furci Siculo, a scuola pasti negati a 120 bimbi: genitori in rivolta

A Furci Siculo si sono mobilitati un po' tutti: dai genitori agli alunni, dagli insegnanti ai consiglieri di minoranza. Questi ultimi addirittura hanno presentato una mozione per sapere cosa è successo nel servizio mensa scolastica.

Cioè si è verificato che i pasti caldi non saranno assicurati a tutti gli alunni della elementari, per cui ha preso piede in tutto il paese una certa contestazione all'operato dell'amministrazione Francilia, che non avrebbe ben chiarito, nel contratto con la ditta appaltatrice del servizio, le giuste clausole.

