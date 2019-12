Spadafora, asinello precipita in un burrone e viene soccorso

Un asinello è precipitato in un burrone nel pomeriggio di oggi in contrada San Martino, a Spadafora. Impaurito e smarrito, è stato salvato dai vigili del fuoco del Distaccamento dei Villafranca, intervenuti assieme alle guardie zoofile provenienti da Messina.

L'intervento non è stato semplice, visto che il dirupo nel quale i pompieri e gli altri operatori si sono dovuti muovere era abbastanza profondo: è stato necessario imbracare l'animale ed elevarlo in superficie, salvaguardando le condizioni di salute o comunque non peggiorarle.

Riportato in strada, è stato immediatamente soccorso. Non è grave. Successivamente è stato trasferito al Parco degli Ulivi, dove verranno effettuati ulteriori approfondimenti sanitari.

