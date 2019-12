Calciatore s'infortuna ad Antillo, l'ambulanza arriva un'ora dopo

Se invece di una frattura fosse stato un infarto o un ictus, patologie dove il tempo è fondamentale per salvare una vita? Forse sarebbe accaduto il peggio. Ciò che è avvenuto domenica ad Antillo è emblematico di come intere zone del Messinese, soprattutto collinari e montane, siano lasciate al loro destino in caso di emergenza.

Allo stadio “Carlo Smiroldo” era in corso la gara di I Categoria tra Casalvecchio e Juvenilia: quando mancava un minuto al termine, il difensore di casa Giancarlo Di Bartolo ha subito in un contrasto la frattura di tibia e perone e il gioco si è fermato in attesa dei soccorsi. Ma dopo la chiamata al 118, alle 16.54, prima di vedere giungere l'ambulanza ad Antillo (fino al 2012 sede di 118) è trascorsa oltre un'ora.

