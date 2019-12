Incidente in centro a Messina, scontro tra auto e bus: feriti l'autista e una passeggera

Incidente con due feriti a Messina, all'incrocio tra la via Cesare Battisti e via San Filippo Bianchi.

Coinvolti nel violento impatto una Renault Kadjar e un bus dell'Ast che viaggiava in corsia preferenziale. A riportare ferite sono stati l'autista dell'autobus e una passeggera.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia municipale. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.

Il traffico è andato in tilt in tutta la zona. Molte auto sono rimaste bloccate per via del restringimento della carreggiata ma anche a causa di alcuni curiosi che rallentavano.

