Messina, senza patente insulta i vigili: 54enne denunciato

Si ferma ad insultare gli agenti della polizia municipale ma è senza patente. Un 54enne di Messina è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale oltre che per guida senza patente.

Rivolgendosi agli agenti, l'uomo li ha apostrofati come “fannulloni” allontanandosi prontamente. Gli agenti, increduli, una volta raggiunto l'uomo nella vicina via San Cosimo, lo hanno invitato a fermarsi per effettuare un controllo.

A quel punto il soggetto è risultato privo di patente di guida, perché revocata per mancanza dei requisiti morali.

