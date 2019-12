Capo d'Orlando, crolla il tetto della cucina dell'asilo: ferite le cuoche

Si è sfiorata la tragedia stamattina a Capo d'Orlando dove è crollata parte del controsoffitto della cucina dell’asilo nido del Comune paladino.

I calcinacci e parte delle pignatte staccatisi dal soffitto hanno ferito le quattro cuoche che si trovavano in quel momento in cucina e solo per una di loro forse dovrà essere necessario il ricovero per accertamenti. Lo decideranno i medici dell’ospedale di Sant’Agata di Militello dove le cuoche sono state trasportate dalle autoambulanze del 118.

Nessun bambino dell’asilo è stato coinvolto nell’incidente anche perché in quel momento erano nella sala mensa lontano dalla cucina. Era mezzogiorno circa quando si è sentito un forte boato ed una nuvola di fumo bianco sollevarsi dalla cucina.

Crollo in un asilo nido di Capo d'Orlando, le immagini dei soccorsi - Foto L’arrivo dei soccorsi sul luogo del crollo L’ambulanza ha trasferito in ospedale le due cuoche ferite Parte del cedimento del controsoffitto Tragedia sfiorata, nessun alunno coinvolto

Subito dopo le grida d’aiuto delle cuoche coinvolte e l’intervento degli altri addetti all’asilo, tutti di impiegati comunali, che hanno soccorso le ferite. Grande è stato lo spavento dei bambini molti dei quali sono stati prelevati dai genitori nel frattempo avvisati mentre gli altri sono stati trasferiti dalla polizia nel plesso del palazzo municipale Satellite.

Sul posto si è recato il magistrato del tribunale di Patti mentre polizia e carabinieri hanno delimitato l’area delle cucina che molto probabilmente rimarrà sotto sequestro. Solo due anni fa il plesso di piazza padre Pio di contrada Santa Lucia fu sottoposto a lavori di allargamento ma il progetto non coinvolse la zona cucina.

