Incidente sulla Messina-Palermo, musicista di 31 anni si schianta e muore all'altezza di Spadafora

Incidente mortale nella notte sull'autostrada Messina-Palermo. A perdere la vita un giovane che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato con la sua auto ed è morto sul colpo.

La vittima è un musicista di Milazzo, Claudio Paci. Stava tornando a casa dopo una sessione di prove. Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 15 dicembre.

L'impatto è avvenuto intorno alle 6.15 del mattino al chilometro 27 della A20 in direzione Palermo, all'altezza del Comune di Spadafora. Il 31enne era alla guida della sua Dacia Logan bianca, probabilmente a causare l'incidente è stato un colpo di sonno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Villafranca Tirrena e la polizia stradale sottosezione Boccetta. Rallentamenti in autostrada nel tratto Rometta-Spadafora.

© Riproduzione riservata