Incidente sulla Messina-Palermo, procura apre inchiesta su morte musicista di 31 anni

La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sull'incidente stradale autonomo avvenuto la notte scorsa sull'autostrada A20 all'altezza di Spadafora, che è costato la vita al musicista milazzese 31enne Claudio Paci. L'ipotesi di reato al momento è omicidio stradale.

Sono state iscritte nel registro degli indagati, in questa prima fase, quattro persone: l'ingegnere Salvatore Minaldi, direttore generale del Cas, Giovanni Raffa, direttore amministrativo, l'ingegnere Anna Sidoti e il geometra Luciano Bastino, in qualità di funzionari responsabili per il Cas della tratta interessata dall'incidente, che è stata posta sotto sequestro dalla magistratura.

