Si lancia nel vuoto dalla piazza di Castelmola, muore suicida il giorno prima del compleanno

Dramma a Castelmola, dove nella tarda serata di giovedì scorso, poco dopo mezzanotte, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino extracomunitario. Si tratta Dasarath Jayamaha, 56enne cingalese.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Letojanni e dai carabinieri di Taormina nella zona di contrada Cuculunazzo, ai piedi del costone che sovrasta il borgo turistico. L'uomo era stato visto per l'ultima volta nel pomeriggio nel cuore del borgo turistico. Stando a una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe gettato dalla centralissima piazza Sant'Antonino, dove era stato visto mentre si affacciava. E' lì che poi il malcapitato si sarebbe lanciato nel vuoto, decidendo con un drammatico gesto estremo di togliersi la vita.

Nelle ore successive sono scattate le ricerche per capire se effettivamente il 56enne si fosse lanciato nel vuoto, ed in nottata è avvenuto il ritrovamento del cadavere. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, alla presenza dei carabinieri che si occupano degli accertamenti del caso. L'uomo si è tolto la vita proprio poche ore prima del suo 57 compleanno, che avrebbe festeggiato oggi 13 dicembre. Non si conoscono al momento i motivi di questa tragedia e cosa abbia spinto l'uomo al suicidio.

A quanto pare la vittima avrebbe tentato già in precedenza, pochi mesi fa, un analogo gesto. Aveva maturato quindi l'intenzione di farla finita lanciandosi proprio dalla piazza Sant'Antonino, ma in quel caso gli era stato impedito di dare seguito ai suoi tragici propositi e lo aveva salvato un cittadino di Castelmola. Stavolta, purtroppo, non c'è niente da fare e in un'amara serata di dicembre il male di vivere ha preso inesorabilmente il sopravvento e il cittadino cingalese si è tolto la vita.

