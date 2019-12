Maltempo, l'acqua invade la piazza della frazione di San Giorgio a Gioiosa Marea

Il maltempo di ieri notte e di oggi ha flagellato a più riprese la costa di Gioiosa Marea. Problematica la situazione nella frazione San Giorgio, dove il mare è letteralmente “entrato” in paese, allagando la piazza centrale ed erodendo ancora tutta la zona più esposta, quella al di sotto dell'ex campo sportivo.

Anche la spiaggia di Capo Calavà è stata letteralmente invasa dall'acqua, raggiungendo i muretti delle strutture ricettive. A Gioiosa Centro, invece, per quanto il mare abbia raggiunto i massi a protezione della linea ferrata, non si sono registrati problemi.

In ogni caso è presto per fare un bilancio, perchè bisognerà attendere che si calmi la furia del mare.

Maltempo a Messina: strade allagate, alberi caduti e devastato il Giardino delle luci - Foto Un albero caduto in via Buganza, quartiere “Americano” nei pressi del viale Europa A Ginostra le mareggiate hanno portato via pontile degli aliscafi e cassonetti per i rifiuti

