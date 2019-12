Musicista di Milazzo morto in un incidente, il ricordo della moglie: "Voleva diventare famoso"

Un dolore straziante quello che stanno vivendo i congiunti di Claudio Paci, il giovane musicista di Milazzo morto in un incidente sulla Messina-Palermo.

Un dolore che si amplifica ogni volta che anche il più piccolo ricordo emerge dalle testimonianze dei tanti amici che si sono stretti alla moglie ed ai genitori del giovane musicista. Quella di ieri è stata una giornata ancora più pesante perché non si riesce ad immaginare che Claudio non farà mai più ritorno in quella casetta di Ciantro che assieme alla sua Federica era da poco riuscito ad acquistare.

E a non immaginarlo è proprio Federica che ieri ha interrotto il silenzio con una frase per il suo Claudio: «Amore mio... dicevi sempre di voler diventare famoso, volevi che tutti conoscessero la tua musica... ma non era questo il modo... ti prego rientra da quella porta... io ti aspetto».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE