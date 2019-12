Nunzio La Torre, dai campi di calcio col Messina alle piazze dello spaccio di Catania

A capo dell’organizzazione dedita allo spaccio di droga a Catania smantellata oggi dalla polizia c’era, dunque, il 46enne Nunzio La Torre un passato da calciatore, in organico anche in serie A con la maglia del Cagliari nella stagione 1993-94 (in quella squadra giocavano anche Massimiliano Allegri e l’ex di Messina e Juventus, Nicolò Napoli).

Esploso nel Catania nella stagione 1991-92, Nunzio La Torre è stato uno dei protagonisti della scalata del Messina in serie C2, totalizzando 20 presenze e 4 reti nel campionato interregionale di Serie D 1997-98, culminato appunto con la promozione.

Per lui la maglia da titolare Ruisi (l’allenatore di quella stagione) gliela fece indossare soprattutto nella parte iniziale del campionato, prima di relegarlo in panchina per utilizzarlo in frangenti di gara. La Torre ha indossato, fra le altre, anche le maglie di Siracusa e Matera fra terza e quarta serie.

