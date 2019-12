Droga a Catania, retata con 25 arresti: spaccio affidato all'ex calciatore Nunzio La Torre

La polizia ha smantellato una piazza dello spaccio operativa nella zona di piazza Caduti del Mare a Catania che, secondo l'accusa, era stata affidata alla gestione per la vendita di cocaina di un ex calciatore rossazzurro, Nunzio La Torre, per conto del clan Cappello-Bonaccorsi.

25 ARRESTI Nunzio La Torre, dai campi di calcio col Messina alle piazze dello spaccio di Catania

Un altro gruppo, guidato da Salvatore Indelicato, si occupava della marijuana. L'operazione antidroga è stata eseguita il 10 dicembre scorso con l'esecuzione di 21 fermi, e il Gip ha poi emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 indagati: 23 in carcere e due agli arresti domiciliari.

