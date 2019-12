Incidenti a Trapani, Catania, Modica e Palermo: in Sicilia 6 vittime della strada in poche ore

Ancora incidenti mortali in Sicilia. La scorsa notte, nei pressi di Buseto Palizzolo, un’auto con a bordo due uomini, padre e figlio, è finita fuori strada. Uno dei due occupanti, il padre, non ha avuto scampo. Il figlio, C. M. di 35 anni, invece, è stato ricoverato con prognosi riservata al Sant’Antonio Abate.

Il padre non è stato ancora identificato perché viaggiava senza documenti. La macchina, una Seat Leon, stava percorrendo la Statale 187 quando, probabilmente a causa dell’alta velocità, è finita fuori strada. La vittima aveva 59 anni.

Terza vittima della strada in 24 ore in provincia di Catania. A perdere la vita un commerciante di vini di Mascali, Alfio Bonaccorso, 59 anni. L'uomo era un appassionato motociclista ed era iscritto al motoclub "Centauromenium" di Taormina. Per lui Doveva essere una domenica come tante altre, dedicata alla passione per la moto e alle passeggiate con la moglie. Ma per Bonaccorso è stata l’ultima uscita in sella alla sua Honda 1.300. L’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale “Cannizzaro” di Catania dopo l'incidente verificatosi alle 10.20 sulla Strada statale 114 “Orientale sicula” a Mascali, davanti al rifornimento Api. La vittima stava guidando la sua moto e viaggiava con la moglie, una 49enne mascalese, con cui era partito poco prima per un giro domenicale con i compagni del motoclub “Centauromenium” di Taormina di cui era socio.

Il terzo incidente è avvenuto a Modica, nel Ragusano, la vittima è un pensionato di 78 anni che ha perso la vita in uno scontro tra due automobili in via Nazionale. I due veicoli sono stati sequestrati. Sul posto la polizia locale per i rilievi.

E a Palermo un uomo di 58 anni, Sene Guie, originario della Costa d'Avorio, è morto a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo, mentre era in sella alla sua bici. L'uomo è rimasto schiacciato da un camion che si stava dirigendo in direzione Fiera, imboccando la via Thaon de Revel.

© Riproduzione riservata