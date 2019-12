Messina, riaperto lo svincolo di Giostra per chi proviene da Palermo: ma niente mezzi pesanti

Riaperto questo pomeriggio lo svincolo di Giostra della carreggiata Palermo-Messina, in tangenziale. Era chiuso da venerdì scorso per consentire gli ultimi ritocchi al giunto che unirà l’uscita autostradale e il viadotto Ritiro, che corre accanto allo svincolo.

La rampa è stata riaperta poco dopo le 18. Sempre con divieto di transito per i mezzi pesanti. Invece stamattina è stata effettuata la prova di carico per poi dare il via libera per l'apertura anche ai camion dello svincolo. L'esito della prova è atteso a giorni e poi il 7 gennaio, la nuova apertura che a quel punto sarà anche quelle obbligatoria per tutto il traffico della Palermo-Messina.

Il consolidamento delle due strutture si è reso necessario per far sì che non solo le auto ma anche i mezzi pesanti possano utilizzare la rampa che conduce al viale Giostra. L’uscita è stata allargata rispetto all’attuale, inaugurata la scorsa primavera, dopo moltissimi anni di attesa.

