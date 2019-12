Rifiuti a Messina, il porta a porta da oggi sbarca nei condomini più grandi

Arrivare entro gennaio a servire tutta l'area nord e tutta l'area sud. L'obiettivo di Messina Servizi passa per l'esito dell'avvio, oggi, del porta a porta in una nuova porzione di città ma anche dai tempi con cui si chiuderà il caso dei 100 operatori ecologici da assumere.

Da stamattina, i mezzi della raccolta differenziata hanno cominciato a operare anche in due zone particolarmente attese dall'azione concentrica, partita dalle periferie, che la società ha attivato oramai tre mesi fa. Sono importanti per due ordini di ragioni: il primo, perché queste due porzioni di città consentiranno di scollinare la quota simbolica dei 100.000 messinesi serviti dal nuovo sistema; il secondo perché in queste due zone ci sono i più grossi complessi residenziali della città.

Rifiuti a Messina, si punta a 10 milioni di chili per la differenziata

