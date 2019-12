Milazzo in lacrime per l'ultimo saluto a Claudio Paci

«Tutti insieme eravamo un mosaico: adesso ci mancherà un tassello». Il tassello più bello. Con la voce strozzata dalla commozione, Nicola, uno dei tantissimi amici di Claudio Paci, ha voluto sintetizzare il grande dolore per la tragedia che giovedì ha sconvolto la città del Capo.

Ieri pomeriggio a Milazzo l'ultimo saluto al giovane musicista morto sull'autostrada Palermo-Messina nell'incidente occorsogli mentre rientrava a casa, è stato un momento durissimo per tutti.

In primis per i genitori Enzo e Rosaria, per la sorella Valentina, per la moglie Federica, con lo sguardo costantemente fisso su quella bara circondata dai fiori e da uno strumento che Claudio utilizzava e “protetta” dall'affetto di tutti coloro che hanno voluto bene a questo giovane, nel segno dell'amore per la giovane sposa, per la famiglia, per la musica, per gli amici.

