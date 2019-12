Senza specialisti e anestesisti: ospedale di Sant'Agata di Militello ancora in emergenza

Il direttore generale dell'Asp di Messina Paolo La Paglia, torna alla carica per la ricerca di personale medico specialistico per il conferimento di incarico libero-professionali annuali.

Un primo bando era stato pubblicato con scadenza 7 dicembre. Ma a quell'avviso, verosimilmente, hanno risposto in numero inferiore rispetto alle esigenze e necessità per la copertura di posti vacanti nelle piante organiche dei 7 presidi ospedalieri dell'azienda messinese, con particolare riguardo per i presidi di area disagiata.

La nuova “chiamata” riguarda specialisti in cardiologia, medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, anestesia e rianimazione, nefrologia, ostetricia e ginecologia, neurologia, pediatria, medicina interna, pneumologia, chirurgia generale, dermatologia, ortopedia, malattie infettive, urologi. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 30 dicembre prossimo.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE